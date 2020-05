Coronavirus: nel Lazio altri 50 casi positivi e 6 morti, aumentano i guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 50 casi positivi al Covid-19, di cui 18 legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale. Sempre oggi, risultano decedute 6 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto continuano ad aumentare i guariti che salgono di 156 unità, arrivando a 2.914 totali. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono stati esaminati 7.446 casi ed eseguiti oltre 206 mila tamponi. "Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale. Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi - commenta l'assessore D'Amato -. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 156 unità oltre il triplo dei nuovi casi. Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente - ribadisce l'assessore - di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio. A Rieti nelle ultime 24 ore abbiamo registrato la guarigione di una ‘nonnina’ di 104 anni ospite dell’Istituto Santa Lucia di Rieti. Le rivolgiamo i migliori auguri di una pronta e completa ripresa e un ringraziamento va alle suore e a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo l’hanno assistita amorevolmente e con professionalità", conclude D'Amato. (segue) (Rer)