Coronavirus: nel Lazio altri 50 casi positivi e 6 morti, aumentano i guariti (2)

- Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 18 nuovi casi positivi riferibili a un cluster di quattro nuclei familiari, posti in isolamento, dovuto alla partecipazione ad un funerale. Mentre 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. La Asl Roma 2 registra 15 nuovi casi positivi al Covid-19 e 40 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Non si registrano nuovi casi positivi nella Asl Roma 3, dove 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche qui proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Nella Asl Roma 4 si registra un solo nuovo caso positivo. Mentre 107 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Anche nella Asl Roma 5 si registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e 16 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. La Asl Roma 6 registra 8 nuovi casi positivi al Cocid-19 e 41 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno domani i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. (segue) (Rer)