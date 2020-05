Coronavirus: nel Lazio altri 50 casi positivi e 6 morti, aumentano i guariti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra 4 nuovi casi positivi al Covid-19 e nessun decesso. Mentre 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno domani i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Nella Asl di Frosinone ci sono 3 nuovi casi positivi ma nessun decesso. Mentre 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Non si registrano nuovi casi positivi nella Asl di Viterbo, dove però è deceduto un uomo di 88 anni. Mentre 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Anche nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. Mentre 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. (segue) (Rer)