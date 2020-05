Fase 2: Gasparri, da Roma Capitale e Regione Lazio nessun programma per aiutare ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma e nel Lazio "si annuncia una ripartenza incerta, senza indirizzi programmatici concreti capaci di rilanciare l'economia della città e della regione". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "La Raggi e Zingaretti - aggiunge Gasparri - non hanno compreso che senza piani di intervento concreti a favore delle famiglie, delle imprese, dei negozi, degli stabilimenti balneari, dei bar, dei ristoranti e dei centri estetici, non si riuscirà a riparare il danno prodotto dalla pandemia. La Sindaca e il Presidente della Regione pensano che dare regole sulle distanze dei tavoli e sulle prenotazioni obbligatorie, sia la soluzione a tutti i problemi. Non si sono ancora accorti che saranno molte le saracinesche che rimarranno chiuse. Per rimediare alle proprie incapacità politiche e amministrative, la Raggi, in particolare, si è lanciata nell'inaugurazione di piste ciclabili, credendo di distogliere l'attenzione delle persone dai problemi veri e dalle incertezze di una ripartenza senza guida. Prima è stata praticata la strategia del terrore; poi si è passati ai proclami della grandeur capitolina che manda tutti in bicicletta. Questo gioco psicologico rischia di avere conseguenze gravissime sulla tenuta delle persone, delle famiglie e delle imprese. E chi amministra ne è responsabile", conclude. (Com)