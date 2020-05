Fase 2: Daconto-Leobruni (Pd), bene piano infanzia, adesso linee guida anche per 0-3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il piano infanzia del Partito democratico. Lo dichiarano in una nota Claudia Daconto della segreteria Pd e Annarita Leobruni responsabile Scuola Pd Roma. "Grazie al segretario Nicola Zingaretti - aggiungono - per aver scelto di mettere le bambine e i bambini fin da 0 anni al centro del progetto per la ripartenza dell'Italia. E' una priorità su cui come Pd Roma abbiamo creduto fin dall'inizio e che ha già trovato importante riscontro nelle linee guida ministeriali per la riapertura dei centri estivi nella fascia 3-14 anni che di fatto recepiscono tutte le proposte anche da noi avanzate. Rispetto ad esse dovremo adesso individuare il prima possibile soluzioni anche per la fascia 0-3. Come federazione romana continueremo a lavorare in sinergia con il gruppo capitolino e con il Pd Lazio al fianco delle associazioni, dei genitori, degli insegnanti, di tutti il personale scolastico e del terzo settore per continuare a ricercare le migliori soluzioni possibili per ripartire in sicurezza insieme ai nostri bambini e ragazzi". (Com)