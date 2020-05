Fase 2: Catalfo su stagionali turismo, interessato Inps su mancato accesso a indennità 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, informa di aver ricevuto in questi giorni "diversi messaggi da parte di alcuni lavoratori stagionali del turismo i quali, malgrado la presenza di una specifica misura dedicata loro fra quelle che abbiamo messo in campo, parrebbero essere rimasti esclusi dall’accesso all’indennità di 600 euro". Su Facebook la titolare del Lavoro chiarisce: "Da un primo approfondimento della vicenda sembrerebbe esserci stata una errata registrazione del loro contratto ai tempi dell’assunzione. Infatti, questi non risulterebbero inquadrati come stagionali ma come lavoratori a tempo determinato, circostanza che non ha permesso al sistema informativo dell’Inps (del tutto privo di responsabilità) di identificarli correttamente ed erogargli il bonus. Trovare una soluzione - ammette Catalfo - è un mio preciso dovere. Per questo, ho subito chiamato sia l’Istituto sia i consulenti del lavoro e insieme a loro sto lavorando per farlo nel più breve tempo possibile". (segue) (Rin)