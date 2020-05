Fase 2: Catalfo su stagionali turismo, interessato Inps su mancato accesso a indennità 600 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo - il ministro aggiunge - con il decreto interministeriale Lavoro-Mef del 30 aprile scorso vengono destinati 220 milioni di euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Sto parlando di lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (anche assunti da agenzie di somministrazione); lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata. Nei prossimi giorni - conclude Catalfo - l’Inps pubblicherà una circolare esplicativa che illustrerà loro come accedere al contributo". (Rin)