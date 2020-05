Difesa: Russia, concluse operazioni di rimpatrio militari russi dalla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto ritorno in Russia tutti e quattro i voli allestiti dal ministero della Difesa russo per riportare a casa gli specialisti e le attrezzature militari impiegati nella loro lotta contro il Covid-19 in Serbia. Lo ha annunciato in una nota lo stesso dicastero. "Il quarto Il-76 delle forze aerospaziali russe con a bordo militari e attrezzature speciali del distaccamento congiunto del ministero della Difesa russo che stava svolgendo missioni per assistere nella lotta contro l'infezione da coronavirus nel territorio della Repubblica di Serbia è atterrato alla base aerea di Chkalovskiy (regione di Mosca)”, si legge nella nota. Ieri un primo gruppo di specialisti era tornato a casa a bordo di altri tre voli. Il mese scorso, su richiesta delle autorità di Belgrado, la Russia ha inviato sette squadre di medici militari e virologi e diversi piani di approvvigionamento di forniture mediche in Serbia per aiutare a contenere la pandemia di Covid-19, che nel paese ha finora contagiato più di 10 mila persone e provocato 225 decessi.(Rum)