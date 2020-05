Decreto Rilancio: Laforgia (Leu), nessuna ripartenza senza contrasto a nuove disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia afferma che "da domani si accorceranno le distanze tra le persone ma aumenteranno quelle sociali. Non ci sarà ripartenza - osserva in una nota - senza una politica di contrasto alle nuove disuguaglianze che questa crisi produrrà. Bisogna impedire soldi a pioggia a imprese con sede legale all'estero (come nell'incredibile vicenda di Fca) e che non leghino gli aiuti all'occupazione e agli investimenti. E bisogna arrivare a un reddito universale perché la crisi sarà lunga e devastante per tanti. Questa - conclude Laforgia - deve essere la bussola del governo." (Com)