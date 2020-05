Fase 2: De Pasquale (FI), a milanesi serve qualcuno che amministri città, non un videomaker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I milanesi non hanno bisogno di un videomaker ma di qualcuno che amministri la città nel momento più difficile: non sappiamo ancora nulla delle summer school che dovrebbero partire fra un mese, gli investitori aspettano risposte da uffici comunali chiusi, commercio e turismo sono abbandonati. Ci mancano 500 milioni di entrate nel Bilancio, abbiamo Atm che fa girare i mezzi vuoti e perde 50 milioni al mese e Sala si trastulla fra blogger e monopattini". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Fabrizio De Pasquale, commentando il video di oggi del sindaco Giuseppe Sala. (Com)