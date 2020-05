Omofobia: Crimi, recuperare buona proposta legge ferma da anni, M5s c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma che "ogni giorno deve essere un giorno contro l'intolleranza, l'odio e la violenza che negano diritti universali. Ogni giorno - prosegue sul suo profilo Facebook - abbiamo il dovere di rispettare gli altri e la loro libertà di scegliere, di amare, di vivere. Nella scorsa legislatura abbiamo visto una buona proposta di legge contro l'omofobia rimanere chiusa in un cassetto per anni. Se si vuole finalmente realizzarne una seria e compiere quel passo in avanti nell'evoluzione culturale e sociale che il nostro Paese attende da tempo, il Movimento cinque stelle c'è". (Rin)