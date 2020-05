Milano: Senna (Lega) inaccettabile ambulanti abbandonati da Comune e dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo scaricabarile cui stiamo assistendo da parte del governo sulle Regioni, con l'ingiustificabile ritardo nell'emanazione del Dpcm per le riaperture previste dal 18 maggio, assistiamo allo scaricabile del Comune di Milano. L'assessore alle Attività Produttive Tajani ha scritto in un post che non possono far altro che confermare le aperture solo per gli alimentari per quanto riguarda gli ambulanti. Se non riescono loro a dialogare con il loro governo, siamo a posto. A farne le spese gli ambulanti, abbandonati da questo governo che, nonostante le soluzioni che le Regioni hanno portato, continua a creare disagi con indicazioni poco chiare". Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, in risposta alla presa di posizione dell'assessore del Comune di Milano Cristina Tajani.(Com)