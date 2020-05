Germania: sondaggio, Cdu-Csu si conferma prima forza al 39 per cento, SpD perde consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu), il gruppo conservatore che detiene la maggioranza al Bundestag (il parlamento federale tedesco), continuano ad accrescere il loro consenso politico attestandosi al 39 per cento, guadagnando un altro punto percentuale rispetto alla scorsa settimana. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Kantar pubblicato oggi dal quotidiano "Bild am Sonntag", secondo cui il terzo membro della coalizione di governo, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), continua invece a perdere consensi attestandosi al 16 per cento rispetto al 17 per cento della scorsa settimana. Fra i partiti dell’opposizione, i Verdi e La Sinistra rimangono invariati rispettivamente al 14 per cento all'8 per cento, mentre il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) perde un punto attestandosi all'11 per cento e il Partito liberaldemocratico (Fdp) ne riguadagna uno e sale al 6 per cento. (Geb)