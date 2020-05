India: coronavirus, governo estende serrata fino a fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha esteso per altre due settimane la serrata generale in vigore per contenere la pandemia di coronavirus, introducendo comunque significative misure di esenzione per diverse aree e tipi di attività. Il nuovo decreto del ministero dell'Interno, con effetti validi fino al 31 maggio, conferma tra le altre cose lo stop ai voli domestici e internazionali, la chiusura delle scuole, degli alberghi e dei ristoranti così come i cinema e i luoghi di culto. Sarà però possibile, per la prima volta da fine marzo, tornare ad attraversare il paese in macchina e autobus, sempre che lo autorizzino gli stati di partenza e arrivo. Il governo avvia inoltre il percorso per i complessi sportivi, pur senza l'accesso al pubblico, per il momento. La nuova disciplina, che allunga per la quarta volta il regime di chiusura disposto per affrontare l'emergenza sanitaria, assegna inoltre agli stati la responsabilità di delimitare, sulla base delle indicazioni del governo centrale, le zone (Containment, Buffer, Red, Green e Orange) che indicano il diverso livello di apertura delle attività. (segue) (Inn)