India: coronavirus, governo estende serrata fino a fine maggio (2)

- Il regime più serrato, quello identificato nelle zone di Containment, consente il solo svolgimento delle attività essenziali, impone il tracciamento degli infetti e impedisce il movimento verso l'esterno. Nelle zone a minor rischio di contagio possono riaprire anche i mercati e i centri commerciali, ma con l'obbligo di rispettare precise indicazioni sanitarie su distanziamenti interpersonale e igiene dei locali. Rimane proibito il coprifuoco dalle 19 alle 7, se non per gli spostamenti di emergenza e necessità, ferma restando la possibilità per i governatori di disporre misure più restrittive. Confermate anche le misure di "protezione" delle categorie a rischio; maggiori di 65 anni, minori di dieci, donne in gravidanza e persone con patologie pregresse dovranno rimanere in casa. Il pacchetto viene firmato nel giorno in cui il paese registra il picco più alto di nuovi infetti in un solo giorno, 4.987 casi, portando il totale degli infetti a oltre 90mila persone. (Inn)