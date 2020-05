Israele: Knesset concede la fiducia a governo di unità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha presentato questa mattina il governo di unità alla Knesset, il parlamento, cercando di porre fine alla crisi politica più lunga nella storia del paese. Nel suo discorso al parlamento del paese, Netanyahu ha affermato che qualsiasi cosa diversa dal voto di fiducia per il nuovo esecutivo metterà un freno agli sforzi del paese contro la pandemia di coronavirus. Il premier ha aggiunto che una quarta tornata elettorale potrebbe costare al paese oltre due miliardi di shekel (565 milioni di dollari). Benny Gantz, suo rivale elettorale, svolgerà il ruolo di ministro della Difesa fino a quando non assumerà il ruolo di capo del governo il 17 novembre 2021. Gantz è salito sul podio dopo Netanyahu e ha invitato i deputati ad approvare la trentacinquesima formazione del governo israeliano per porre fine alla peggiore crisi politica della storia del paese. Tre elezioni generali a partire da aprile 2019 non sono riuscite a nominare un chiaro vincitore, con Netanyahu e Gantz che in diverse occasioni non sono riusciti a formare coalizioni parlamentari con oltre 61 deputati per superare l'ostacolo. (Res)