Congo-Kinshasa: assalto con machete dei miliziani Codeco, almeno 20 morti nella provincia dell'Ituri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani della Cooperativa per lo sviluppo del Congo (Codeco) hanno ucciso almeno 20 civili in un attacco avvenuto la notte scorsa nel villaggio di Ndjala, nella provincia dell’Ituri, nel nord-est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Secondo quanto riferito da fonti militari citate dalla stampa congolese, gli aggressori hanno fatto irruzione durante la notte nelle abitazioni del villaggio, abitato da popolazione di etnia hema, e hanno aggredito gli abitanti del posto a colpi di machete prima di fuggire dopo l’intervento dei caschi blu della Missione delle Nazioni Unite nella Rdc (Minusca). Il Codeco, composto da combattenti di etnia lendu (rivale dell’etnia hema), si è diviso di recente in diverse fazioni dopo che l'esercito congolese ha ucciso il suo leader Justin Ngudjolo alla fine di marzo. All'inizio di maggio Ngabu Ngawi Olivier, che ha assunto la guida del Codeco dopo la morte di Ngudjolo, si è arreso all'esercito e ha chiesto ai miliziani di deporre le armi, tuttavia un'altra fazione ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui rifiutava di aderire all’appello di Olivier definendolo un “impostore”. Ricca di risorse naturali, tra cui oro, diamanti e coltan, la provincia dell’Ituri è stata teatro di violenze intercomunitarie (prevalentemente fra hema e lendu) tra il 1999 e il 2007. Dopo diversi anni di relativa calma, i combattimenti sono riesplosi nel dicembre 2017. Nel tentativo di reprimere le violenze, alla fine dello scorso anno l'esercito di Kinshasa ha lanciato un'operazione su larga scala per sradicare una costellazione di milizie che operano nella regione orientale del paese, scatenando una rappresaglia che ha provocato la morte di almeno 350 persone, secondo le stime delle Nazioni Unite. (Res)