Fase 2: De Corato, con riaperture moschee fondamentali i controlli

- "Due turni di preghiera, ingressi contingentati, obbligo delle mascherine, dispenser con igienizzante all'ingresso e tappetini posizionati a un metro di distanza l'uno: riaprirà così, domani, la moschea di via Meda, a Milano, osservando le disposizioni previste dal protocollo firmato dal presidente del Consiglio, dal ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle comunità islamiche. A mio avviso, però, è necessario che in tema di sicurezza vengano effettuati controlli anche da parte delle forze dell'ordine o della polizia locale". Lo dichiara l'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale Riccardo De Corato. "Mi chiedo inoltre - prosegue l'assessore De Corato - se le autorità abbiano preso in considerazione le tante moschee abusive presenti a Milano e in Lombardia, ricavate in sottoscala e capannoni: il Ministero, le Prefetture e le Questure hanno intenzione di vigilare per assicurarsi che non riaprano?". (Com)