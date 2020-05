Fase 2: bozza dpcm, in casi eccezionali sì a colloquio personale in carcere con distanza di 2 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale (Ssn) "assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni". E' quanto si legge nella bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare". precisa il testo. "I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti" e "in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri". La bozza del provvedimento poi "raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare". (Rin)