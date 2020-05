Fase 2: bozza dpcm, su attività professionali resta raccomandazione lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla attività professionali la bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus raccomanda che "sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali".(Rin)