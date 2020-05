Ungheria: al via da domani la revoca delle restrizioni a Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese eliminerà gradualmente le restrizioni imposte nella capitale Budapest a partire da domani, 18 maggio, due settimane dopo aver decretato la fine del blocco nel resto del paese. Ad annunciarlo è stato ieri il primo ministro Viktor Orban in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “È ormai chiaro che siamo riusciti a frenare l'epidemia anche a Budapest”, ha detto Orban. “Pertanto possiamo passare alla seconda fase anche a Budapest, sebbene con cautela, e quindi a revocare il blocco”, ha aggiunto. L’annuncio era atteso dopo che in precedenza lo stesso Orban aveva annunciato che una decisione in merito sarebbe stata presa nella giornata di sabato. Ad oggi la capitale resta il principale focolaio dei contagi da coronavirus in Ungheria, motivo per il quale il suo territorio e quello circostante sono stati esclusi dagli allentamenti alle misure restrittive già avvenuti nel resto del paese. Orban aveva spiegato che se dovessero emergere nuovi focolai altrove, il governo può sempre tornare sui suoi passi e isolare nuovamente aree specifiche. Tuttavia Budapest ha una densità abitativa che non consente di agire allo stesso modo, per questo Orban aveva dichiarato di voler proseguire i colloqui con gli amministratori locali e gli esperti prima di prendere una decisione. (Vap)