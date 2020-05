© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus stabilisce che "è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". (Rin)