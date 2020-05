Fase 2: bozza dpcm, fino al 15 giugno no a spostamenti da e per Stati extra Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 3 giugno prossimo, "fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale (...) non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano". E' quanto riporta la bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus che precisa che fino "al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli" indicati. (Rin)