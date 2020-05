Energia: ambasciatori Ue chiedono a Messico chiarimenti su norme per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambasciatori di diversi paesi dell'Unione europea hanno espresso al ministro dell'Energia del Messico, Rocio Nahle, preoccupazione per le recenti misure adottate sul tema delle rinnovabili. Nella lettera fimata dai rappresentanti di 18 paesi, compresa l'Italia, si ricordano i timori delle imprese del Vecchio continente per iniziative viste come un freno agli investimenti nel settore chiedendo un incontro col ministro, che "sfortunatamente non si è ancora concretizzato". Ad allarmare le aziende, la decisione di sospendere o limitare a tempo indeterminato l'operatività degli impianti del rinnovabile, ritenuti non in grado di assicurare energia stabile nel periodo dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Una scelta, avvertono i diplomatici , che minaccia "di disincentivare gli investimenti privati, compresi quelli stranieri". Secondo le stime fatte rimbalzare sui media in questi giorni, la decisione potrebbe avere conseguenze su 44 progetti in 18 stati del paese nordamericano. Anche la messicana Commissione federale sulla concorrenza economica (Cofece), si legge nella lettera, aveva avvertito che alcune norme avrebbero avuto "effetti sulla libera concorrenza". Gli europei, la cui iniziativa è stata replicata in modo analogo dal Canada, rilanciano inoltre l'allarme sull'accordo che attribuisce al ministero il controllo integrale del Sistema elettrico nazionale. (Mec)