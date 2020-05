Fase 2: Villarosa (M5s), chi non ha coraggio di governare lasci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia, Alessio Virraosa, segnala che "mentre la Germania sta garantendo al 100 per cento finanziamenti fino ad 800 mila euro in 10 anni, in Italia il confronto politico si dispiega sul pagamento della bolletta di gas e luce del mese di aprile". In una nota l'esponente di governo in quota M5s aggiunge: "Le imprese in possesso dei requisiti normativi non riescono ad accedere al fondo Pmi. L’unica soluzione è l’avvio del progetto della Banca pubblica con la giusta revisione dei massimali dei finanziamenti del decreto Liquidità. Chi si opporrà alla votazione in commissione Finanze prevista per oggi pomeriggio - avverte Villarosa - si assumerà le proprie responsabilità, per il M5s al governo la priorità è l’interesse dei cittadini e non i giochi di palazzo. Chi non ha coraggio di governare lasci spazio agli audaci, il M5s ne ha tanti". (Com)