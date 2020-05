Senegal-Italia: coronavirus, ambasciata a Dakar organizza secondo volo di rimpatrio connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con gli sforzi per assistere i connazionali bloccati in Senegal con necessità di rimpatrio, di concerto con l’Unità di crisi della Farnesina, l’ambasciata d’Italia in Senegal ha organizzato ieri, sabato 16 maggio, un secondo volo da Dakar a Milano-Malpensa. L’operazione, si legge in una nota dell’ambasciata, è stata effettuata questa volta con il coinvolgimento della compagnia di bandiera senegalese AirSenegal e ha consentito il rimpatrio di ulteriori 150 persone circa, molte delle quali con urgenza di rientrare al lavoro: oltre ai vari connazionali, sul volo AirSenegal hanno viaggiato anche cittadini senegalesi stabilmente residenti per lavoro nel nostro paese. Alle operazioni di imbarco all’aeroporto di Dakar era presente personale dell’ambasciata, guidato dall’ambasciatore Francesco Paolo Venier. Un primo volo speciale era stato effettuato il 3 aprile scorso, in collaborazione con Alitalia, e aveva consentito di riportare in Italia 170 turisti bloccati in Senegal a seguito della diffusione del Covid-19 e della conseguente decisione delle autorità senegalesi di chiudere i confini alla fine del mese di marzo. L’impegno dell’ambasciata, che fin dall’inizio della crisi si è adoperata per facilitare il contatto con i connazionali (quattro i numeri specificamente dedicati all’emergenza Covid-19), si estende a tutta la circoscrizione dell’ambasciata, con particolare riferimento alle isole di Capo Verde, dove un primo volo è stato effettuato il 22 marzo e un secondo è in programma per la fine di maggio. Con tali quattro voli, il totale delle persone rimpatriate dall’ambasciata a Dakar ammonta a circa 600 persone. (Com)