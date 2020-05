Roma: Bordoni (Lega), Raggi prima di ricandidarsi pensi a pulire città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle "pensa ad un secondo mandato della Raggi solo per ragioni di opportunità politica. Non c'è nulla che attenga al buon governo della città in questa decisione e lo dimostra lo stato in cui versa la Capitale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni. "Un abbandono totale del verde - aggiunge Bordoni - l'erba non viene tagliata da mesi né i marciapiedi spazzati, in particolare lasciata crescere in maniera selvaggia e autonoma, l'erba alta e incolta evidenzia dappertutto l'assenza totale di manutenzione, come la pulizia, lo sfalcio e la potatura. Uno spettacolo indecente che conferma, per l'ennesima volta, l'inerzia e l'incompetenza della maggioranza pentastellata che governa il territorio. Mandato zero, uno o due, appare evidente che il ballo del potere intorno alla poltrona della sindaca è solo per cercare di mantenere inalterato uno status quo, non avendo alterative, che va solo in danno dei romani. Ci aspetta un anno complicato ma credo che i cittadini avranno modo di decidere", conclude l'esponente della Lega. (Com)