Fase 2: Da domani a Milano riaccese le telecamere su corsie preferenziali

- Da domani, lunedì 18 maggio, saranno riaccese le telecamere che controllano le corsie preferenziali dei mezzi pubblici e sarà vietata la circolazione di tutti i mezzi non autorizzati. Lo annuncia il Comune di Milano in una nota in c ui si segnala che con il graduale ritorno alla normalità cresce il traffico dei veicoli privati e si rende dunque necessario proteggere il trasporto pubblico. Il provvedimento modifica parzialmente l'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020 che resta in vigore per tutte le altre parti fino al 31 maggio prossimo. (Com)