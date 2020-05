Fase 2: Viminale, controllate 137.932 persone e 53.698 attività ed esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di polizia proseguono nelle attività di controllo su spostamenti e attività consentite nella fase 2. È importante infatti, - si legge sul sito web del Viminale - continuare a seguire le prescrizioni per contrastare la diffusione dell'epidemia sanitaria. Nella giornata di ieri, 16 maggio, sono state controllate 137.932 persone e 53.698 attività e esercizi commerciali. Sono state, inoltre, 1.396 le persone sanzionate e 39 gli esercizi commerciali, mentre sono 45 quelli chiusi. Denunciate, inoltre, 7 persone per false dichiarazioni/attestazioni e 8 per violazione del divieto di allontanamento dall'abitazione per quarantena. (Rin)