- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, afferma che "la scuola farà sempre la sua parte contro le discriminazioni". E su Twitter spiega: "Per questo il Ministero anche quest'anno ha sollecitato riflessioni in classe in occasione della Giornata contro l’omofobia. In nome di quell'uguaglianza fra i cittadini sancita dall'articolo 3 della Costituzione". (Rin)