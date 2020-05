Fase 2: Ascani (Pd), amarezza per no a ripresa servizi educativi per infanzia, non mi arrendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riapetura domani di diverse tipologie di attività, il viceministro all'Istruzione Anna Ascani lamenta che "resta l'amaro in bocca", per "il diniego del Comitato tecnico scientifico rispetto alla riattivazione, anche sperimentale, dei servizi educativi per l'infanzia". Su Facebook l'esponente di governo del Partito democratico osserva: "Forse ha ragione chi dice che dovremmo riuscire a consentire almeno a chi conclude la scuola primaria di potersi salutare in piena sicurezza, evitando comunque assembramenti. Spero - aggiunge - che questo stop sia solo un momento di un discorso più articolato e più ampio che deve comporre le responsabilità per il bene di tutti, anche dei più piccoli, e consentirci di riaprire nella massima sicurezza". Il viceministro poi conclude: "Io non mi arrendo. Sono convinta che recuperare la socialità sia per questi bambini assolutamente fondamentale. E che anche a loro vada data una risposta, con grande prudenza ma anche con determinazione". (Rin)