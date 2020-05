Economia: Prodi, per uscire dalla crisi bisogna ricominciare a spendere subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla crisi il più rapidamente possibile bisogna "ricominciare a spendere subito, dando fiducia al sistema economico e spezzando la catena di pessimismo". Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo oggi alla trasmissione "Mezz’ora in più" su Rai3. Nel decreto Rilancio "serviva il doppio o il triplo dei soldi stanziati, ma è facile dire cosa manca. L’importante è che ci siano una reazione a breve e progetti nel lungo periodo. Bisogna ricominciare a spendere subito, finanziando opere pubbliche e piani di edilizia, e dare fiducia al sistema economico. Di cantieri ce ne sono già, finanziati e approvati. Quando facciamo eccezioni siamo bravissimi, vedi l’esempio del ponte Morandi, ma bisogna fare 100 di quelli interventi lì. Dalle crisi si è usciti sempre solo con grandi spese, Keynes ce lo ha insegnato, poi servono anche le riforme strutturali altrimenti (la ripresa, ndr) non dura", ha detto Prodi, secondo cui la previsione economica in base alla quale l’Italia andrà peggio di tutti gli altri Paesi dell’Ue dipende dal fatto che "noi siamo stati sempre i più lenti a spendere". Prodi ha quindi sottolineato la necessità da parte dello Stato di "garantire un minimo di custodia nazionale dei beni essenziali", sul modello di quanto avviene in Francia. (Res)