Libia: assassinato capo milizie tribali Zawiya Suisi

- Un commando armato ha assassinato ieri con 6 colpi di pistola il capo delle milizie di Zawiya, Tareq Suisi. L'uomo è stato ucciso mentre si trovava nella sua casa con colpi di proiettile sul petto e in testa. La vittima dell'agguato era nata il 9 aprile 1989 ed ha sempre vissuto a Zawiya. Noto per essere legato a Mohammed Bahrun, soprannominato al Far, che fa parte delle milizie della città fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna) inquadrate nel ministero dell'Interno. La fazione è accusata di essere implicata nel traffico di esseri umani e di carburante. Per questo non si esclude che si tratti di un regolamento di conti tra gruppi armati locali. La sua milizia ha fatto parte nel 2014 delle forze dell'operazione "Alba della Libia e del comando dei Rivoluzionari di Tripoli nel 2013. (Res)