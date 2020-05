Scuola: Lega, nostro Piano assunzioni entri in decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, afferma che "è un autentico programma strategico quello elaborato dalla Lega per stabilizzare gli insegnanti di sostegno, senza le criticità della proposta grillina depositata dalla relatrice come emendamento aggiuntivo al decreto Scuola". In una nota il parlamentare del Carroccio spiega: "Per chi ha maturato il triennio di servizio prevediamo l'assunzione diretta tramite graduatoria, come - ovviamente in via prioritaria - per chi è in Gm, Gae o II fascia; considerato poi anche chi ha conseguito (o sta per conseguire) la specializzazione. Per coloro che non hanno tre anni di servizio nella scuola statale, puntiamo - conclude Pittoni - all'ammissione diretta al corso di specializzazione (se abilitati) o all'ammissione al percorso abilitante speciale, che consentirà l'inserimento in II fascia".(Com)