Omofobia: Palazzotto (Leu), ancora tanto lavoro da fare, rispondere a odio con garanzia diritti

- Il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, osserva che "il 17 maggio non è una semplice data sul calendario" e su Facebook ricorda: "Dal 1990 l'omosessualità non fu più considerata una patologia mentale. Per questo oggi festeggiamo la Giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia. Perché quella decisione storica e dovuta non venga più messa in discussione. Perché non si smetta mai di condannare ogni forma di intolleranza e violenza. Perché - continua - l'amore sia riconosciuto e libero in capo a ognuno di noi, in tutte le sue forme". Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e componente della commissione parlamentare Antimafia quindi rammenta: "L'Italia risulta tra gli ultimi Paesi europei nella tutela dei diritti Lgbti, insieme a Lettonia, Polonia, Biolorussia, Romania, Moldavia, Bulgaria, Ucraina. Peggio solo Turchia e Russia. Ecco perché - conclude Palazzotto - c'è ancora tanto lavoro da fare. Ecco perché serve l'impegno di tutti. Perché all'odio si risponde con l'impegno necessario a garantire i diritti di tutte e di tutti". (Rin)