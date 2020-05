Cina: governo denuncia sanzioni Usa a Huawei, pronti a difendere interessi nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese condanna con fermezza le sanzioni disposte dall'amministrazione Usa nei confronti del colosso delle telecomunicazioni Huawei promettendo di assumere "tutte le misure necessarie" per salvaguardare gli interessi delle proprie imprese. L'iniziativa della Casa Bianca, si legge in una nota del ministero del Commercio, rappresenta una "violazione dei principi di mercato e della concorrenza leale" oltre che una mossa in "disprezzo delle regole di base del commercio internazionale". Le sanzioni, avverte ancora Pechino, costituiscono una "grave minaccia per la sicurezza" della filiera produttiva globale, un'azione che "danneggia gli interessi delle imprese cinesi, di quelle statunitensi e di altri paesi terzi, sottolinea il ministero. La Repubblica popolare esorta gli Usa a "fermare immediatamente" la decisione e riprendere i normali rapporti di "commercio e collaborazione". (segue) (Cip)