- Il ministro per gli Affarti regionali e le Autonomie, Fracesco Boccia, dopo l'accordo di questa notte "per far ripartire il Paese in sicurezza", lancia "una nuova sfida alle Regioni" e su Facebook scrive: "Apriamo un tavolo sulla semplificazione delle procedure autorizzative tra Stato e territori, azzeriamole". (Rin)