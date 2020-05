© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, evidenzia che oltre gli "sbarchi al Sud, c'è anche flusso di immigrazione illegale dalla rotta balcanica" e su Twitter lancia una provocazione: "Perché non restituiamo clandestini alla Slovenia come fa Francia con noi a Ventimiglia, invocando Schengen e Dublino? A Pd e M5s le norme Ue non piacciono quando consentono difensa confini?". (Rin)