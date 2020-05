Albania: proteste a Tirana contro demolizione Teatro nazionale, tensioni fra manifestanti e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di sostenitori dell’opposizione stanno manifestando da questa mattina davanti alla sede del Teatro nazionale di Tirana, in Albania, dopo che questa notte le autorità hanno autorizzato la demolizione dell’edificio in vista della costruzione di uno nuovo. Secondo quanto riferisce l’emittente “Ora News”, i dimostranti stanno scandendo slogan contro le forze dell’ordine al grido di “Abbasso la dittatura! Abbasso il comunismo!”. Sul posto sono stati dispiegati numerosi agenti di polizia in tenuta anti-sommossa, mentre 37 manifestanti sono stati scortati via per aver cercato di impedire con la forza alle autorità di applicare la decisione di demolire l'edificio. La notizia della demolizione del teatro è stata criticata duramente dal presidente Ilir Meta. “Poche ore fa, nel mezzo dell'oscurità, la mafia ha ordinato la distruzione non solo di uno dei monumenti culturali più importanti d'Europa, ma anche di qualsiasi illusione dell'esistenza dello stato di diritto in Albania”, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio pubblicato su Facebook, definendo la decisione un “crimine morale, costituzionale e legale”. (segue) (Alt)