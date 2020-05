Albania: proteste a Tirana contro demolizione Teatro nazionale, tensioni fra manifestanti e polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei giorni scorsi Meta si era scagliato contro il progetto del governo di demolire il Teatro nazionale e si era rivolto alla Corte costituzionale chiedendo la sospensione e la revoca della decisione del governo per il trasferimento al comune di Tirana della proprietà sul teatro. "Si tratta di una minaccia diretta ai principi della Costituzione, provocando un danno irrecuperabile dell'identità e del nostro patrimonio nazionale", aveva detto Meta in una conferenza stampa. Il suo ricorso alla Corte però non potrà aver alcun effetto in quanto la Consulta è impossibilitata a prendere alcuna decisione a causa della mancanza dei suoi membri, bocciati a seguito del processo di verifica dei magistrati. Dei nove giudici di cui è composta, la Corte ne conta sinora solo quattro. Le polemiche sul Teatro nazionale a Tirana vanno avanti da circa due anni e hanno conosciuto il loro epilogo dopo che il consiglio comunale di Tirana ha approvato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, in una riunione online, la demolizione del Teatro nazionale, pochi giorni dopo che il governo del premier Edi Rama ne ha trasferito la proprietà al fine di costruire un nuovo edificio. L'Alleanza per la tutela del teatro, un’organizzazione attorno alla quale ci sono gruppi di artisti e rappresentanti della società civile, si è opposta con toni duri, minacciando di non consentire la demolizione dell'edificio. A loro fianco anche l'opposizione guidata da Lulzim Basha. "Ogni passo per la demolizione dell'edificio è un atto di guerra non solo nei confronti dell'arte e degli artisti ma anche nei confronti dei cittadini. Il Teatro è la linea rossa. L'atto di guerra avrà la risposta che si merita", ha detto Basha. (segue) (Alt)