Albania: proteste a Tirana contro demolizione Teatro nazionale, tensioni fra manifestanti e polizia (3)

- Intanto domani, 18 maggio, il sindaco di Tirana dovrebbe presentare il piano per il nuovo edificio, che sarà una struttura moderna ed avere il triplo dell'attuale superficie. La proposta iniziale del governo è stata quella di realizzare un nuovo edificio, in base a un progetto del noto architetto danese Bjarke Ingels, attraverso dei fondi dei privati. Per realizzare i lavori si è offerta la società edile albanese Fusha che in cambio ha chiesto di ottenere il permesso di costruire nella stessa area alcuni palazzi di 20 piani. Le trattative si sono concluse senza risultato dopo che la società si è ritirata. L'attuale edificio del Teatro nazionale, situato nel cuore di Tirana, è stato costruito negli anni Trenta durante l’occupazione fascista in Albania per delle attività del dopolavoro. Dopo la guerra, tuttavia, è diventato il più importante palcoscenico del teatro albanese. Secondo le autorità, tutti gli studi specializzati avrebbero concordato sul fatto che l'edificio rischierebbe di crollare. Ma per l'opposizione si tratterebbe solo di un atto di corruzione da parte del governo "che non rinuncia agli affari sporchi anche in questi momenti di pandemia", ha detto Basha. (Alt)