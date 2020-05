Ambiente: assessore Municipio Roma V, riqualificato parco del Torrione Prenestino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel parco del Torrione Prenestino, nel quartiere Pigneto, è intervenuto il Servizio giardini per svolgere una riqualificazione delle aree verdi. L'assessore alle Politiche ambientali del V Municipio di Roma, Dario Pulcini, in una nota spiega che "per circa 8 anni l'area verde è stata curata e pulita dai volontari. Solo dal 2010 il Torrione e l'annesso parco, dopo i restauri al mausoleo, sono tornati fruibili alla cittadinanza. Ora, invece, è iniziato un nuovo corso per l'area intorno al Torrione Prenestino. L'intervento nei giorni scorsi del Servizio giardini è un punto di ripartenza per il parco, che attraverso la sinergia tra cittadinanza e Municipio potrà sicuramente risplendere nuovamente. L'obiettivo della giunta - sottolinea Pulcini - è quello di valorizzare le opere artistiche e archeologiche situate nel territorio del V Municipio e spesso dimenticate. Il nostro Municipio è il secondo, dopo il centro storico, per quantità e qualità di beni archeologici, anche se in pochi lo sanno, perché negli anni nessuno prima di noi li ha valorizzati in maniera sistemica". (Com)