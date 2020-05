Giustizia: Magistratura Indipendente, serve rinnovamento contro incapacità di autocritica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già all’indomani dei fatti dello scorso maggio Magistratura Indipendente ebbe ad indicare il pericolo della superficialità e sommarietà con cui si stavano valutando i noti fatti, tanto da ricordare l’espressione trasformista propria del gattopardismo: 'se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi'”. Così in una nota Mariagrazia Arena e Paola D'Ovidio, rispettivamente presidente e segretario di Magistratura Indipendente. "Con un insopportabile moralismo di maniera ci si è accaniti in modo feroce contro pochi individui - hanno proseguito i vertici di MI - convinti di poter così eludere la realtà e far finta di voler cambiare voltando frettolosamente pagina. Nulla di più errato, insensato e delegittimare. Ci trovavamo di fronte a un allarme, un problema ben più serio e generalizzato che avrebbe richiesto in sede associativa una immediata autocritica collettiva. Invece si è preferito cercare la strada più rapida e antidemocratica per la occupazione del 'potere' da parte di una corrente in danno dell’altra. Negli ultimi giorni, con una seconda ondata di notizie giornalistiche, sono stati pubblicati stralci di messaggi whatsapp. Per uno strano scherzo del destino, i protagonisti involontari dei nuovi dialoghi sono i Savonarola di un tempo: i duri e puri che gridavano il loro sdegno li vediamo arroccati nel bunker, si cimentano in sottili distinguo o in maldestri equilibrismi dialettico. La giunta esecutiva centrale della Anm, che un anno fa convocò un Cdc d’urgenza ed assemblee immediate chiedendo dimissioni ed esprimendo giudizi morali, oggi tace, evidentemente incapace di individuare soluzioni basate su un'etica della responsabilità smarrita e inutilmente sbandierata". (segue) (Ren)