Giustizia: Magistratura Indipendente, serve rinnovamento contro incapacità di autocritica (2)

- Il gruppo di Magistratura Indipendente ha fatto sapere di avere "avviato per tempo, rispetto a quelle drammatiche vicende, un percorso di sofferta autocritica, operando subito un radicale cambiamento e procedendo, nel segno del totale rinnovamento, unico gruppo nel panorama associativo, a un avvicendamento integrale nelle cariche statutarie al fine di favorire il più ampio contributo di sensibilità ed esperienze professionali. Se si vuole tentare di restituire credibilità e decoro alla magistratura, è necessario, ora come allora, un atto di riflessione e di autoresponsabilità anche da parte delle altre componenti associative e di tutti coloro che si trovano coinvolti: costoro pensavano forse di essere esenti e che quanto sta emergendo sulla libera Stampa non li colpisse, ma così non è stato". "Ciò - hanno sottolineato Arena e D'Ovidio - senza indulgere sulle condotte che hanno investito anche Magistratura Indipendente per le quali tre consiglieri del Csm si sono dimessi un anno addietro, a ciò determinati, oltre che per sensibilità istituzionale, da una terribile ferocia realizzata da processi sommari con l’individuazione delle loro persone quali unici capri espiatori. Questa stessa ferocia noi non intendiamo praticarla, perché non è nella nostra cultura garantista, e perché riteniamo che le dimissioni siano un atto personale: chi ha sbagliato sa quando e perché, e potrà trarne, se del caso, le dovute conseguenze. Diversamente saranno i magistrati italiani e la politica a trarne le conseguenze". (segue) (Ren)