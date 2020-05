Giustizia: Magistratura Indipendente, serve rinnovamento contro incapacità di autocritica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Magistratura Indipendente quindi "non intende assumere lo stesso atteggiamento che altre componenti associative hanno avuto nei suoi confronti come in una sorta di nemesi storica: la nemesi è nei fatti e sta esplodendo in tutta la sua tragica verità. Ora come allora chiediamo alla Anm, anziché sommari processi di piazza, un doveroso accertamento dei fatti e una ferma indicazione etica. Il passo successivo è impegnarsi per una rinascita associativa e per un autentico rinnovamento che ripudi le logiche dell’appartenenza e del carrierismo, avendo a cuore la tutela dell’indipendenza del magistrato e i temi della giustizia, oggi estremamente più complessi, ciò di cui hanno bisogno i cittadini", hanno concluso Arena e D'Ovidio. (Ren)