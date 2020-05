Decreto Rilancio: Parisi (Ricostruire), misure insufficienti per proteggere imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Parisi, promotore di Ricostruire e consigliere regionale del Lazio, ritiene che le misure a protezione delle imprese messe in campo dal governo siano insufficienti. In una nota Parisi spiega: "Con il decreto rilancio, che è stato annunciato a marzo, e che si doveva chiamare aprile e che non è stato ancora bollinato ma è stato pubblicato il 17 maggio, il governo ha sprecato una straordinaria occasione per rimettere in moto l'economia. Le risorse sono sparse in mille rivoli, molte norme non saranno mai effettive perché scritte in modo complesso e la metà dei soldi non arriverà per tempo ai beneficiari. Ci sono 55 miliardi - prosegue - tutti a debito e destinati a provvedimenti assistenziali. Mancano o sono del tutto marginali, se si tolgono gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e i 10 miliardi a fondo perduto, gli interventi a sostegno delle imprese. È una manovra di assistenza e di spesa corrente. I fondi destinati alle imprese sono solo per piccole aziende sotto i 5 milioni e soprattutto sono appena sufficienti a compensare una minima parte del crollo dei ricavi causato del lockdown". (segue) (Com)