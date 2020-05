Decreto Rilancio: Parisi (Ricostruire), misure insufficienti per proteggere imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema - sottolinea Parisi - è dare liquidità vera alle aziende, non debito per poter sopperire al crollo dei ricavi. In ottobre il paese vivrà una fase di crisi economica. Dare oggi, ancora una volta, tre miliardi ad Alitalia, che doveva essere chiusa da anni, è grave. Si continua a riempire con soldi pubblici un buco nero che non ha mai avuto un giorno di utile nella sua storia. La nostra logica - aggiunge - era e rimane una: ogni euro di debito prodotto deve generare una crescita di Pil. Oggi bisogna difendere i posti di lavoro, non pagare lo stipendio ai lavoratori al posto delle aziende. Cosa succederà quando finirà la cassa integrazione? Le aziende non ci saranno più per garantire lavoro. È quanto mai necessario - conclude - intervenire in Parlamento per modificare il decreto assistenza e trasformarlo in un vero provvedimento di crescita e sviluppo". (Com)