Turismo: Bazzaro (Lega) su corridoi estivi, Conte impedisca che Germania e Austria isolino Italia

- Il governo Conte intende continuare "a farsi mettere i piedi in testa da Germania e Austria o si decide una volta per tutte a garantire ai lavoratori italiani del settore del turismo garanzie e tutele soprattutto per la stagione estiva ormai alle porte?". Se lo chiede in una nota Alex Bazzaro, deputato veneziano della Lega componente della commissione Attività produttive e Turismo della Camera. "Non è tollerabile - spiega - che Berlino stipuli accordi con altri Paesi per le prossime vacanze penalizzando il Veneto e l'Italia tutta. I tedeschi e gli austriaci sono da sempre nostri graditi ospiti e le nostre spiagge, i laghi, le montagne, le terme e le città d'arte sono più che pronti ad accoglierli in totale sicurezza e con la solita professionalità, ma se Conte non impedirà che si creino corridoi che isoleranno il nostro Paese per gli operatori del settore la ripresa sarà impossibile". Il governo, "almeno per una volta - conclude Bazzaro - non sia vittima dell'Europa: batta i pugni e non accetti che Germania e Austria mettano in piedi percorsi turistici privilegiati che escludono l'Italia, altrimenti sarà la fine per il nostro turismo".(Com)