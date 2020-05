Omofobia: Parlamento Ue, porre fine a violenze e discriminazioni nei confronti delle persone Lgbtiq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) deve continuare a lavorare per porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (Lgbtiq) in tutto il mondo. È quanto affermato dai presidenti delle commissioni per le Libertà civili, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della sottocommissione per i Diritti umani Parlamento europeo in una dichiarazione diffusa in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (Idahotbi), che ricorre oggi. “In questo periodo senza precedenti di Covid-19, il motto di Idahotbi 2020 'Break the Silence' è particolarmente significativo. È fondamentale che tutti i cittadini, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione o caratteristiche sessuali, siano ugualmente protetti e beneficino degli stessi diritti in tutta Europa. Inoltre, è estremamente importante che il Consiglio adotti finalmente la direttiva antidiscriminazione al di fuori del lavoro che è stato bloccato per troppi anni”, ha dichiarato il presidente della commissione per le Libertà civili, Juan Fernando Lopez Aguilar. (segue) (Beb)