Omofobia: Parlamento Ue, porre fine a violenze e discriminazioni nei confronti delle persone Lgbtiq (2)

- La presidente della commissione per i Diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Evelyn Regner, ha sottolineato: “Covid-19 sta testando severamente le nostre società. In tempi di crisi, dobbiamo proteggere gruppi a rischio come le donne e le persone Lgbtiq, perché sono le più colpite da un'ondata di violenza. L'isolamento colpisce le persone Lgbtiq spesso particolarmente difficili, poiché lo scambio con le loro comunità è più difficile. È della massima importanza garantire il loro accesso ai servizi sanitari e garantire che le famiglie arcobaleno possano incontrarsi, indipendentemente dal loro status giuridico ufficiale. Il Parlamento europeo non tacerà mai agli occhi di questo contraccolpo negli Stati membri europei”, ha aggiunto. Secondo Maria Arena, presidente della sottocommissione per i Diritti umani, “in molti paesi le persone Lbgtiq sono soggette a discriminazioni e molestie. Questa situazione è peggiorata nel contesto dell'attuale pandemia, con le Nazioni Unite che hanno riportato un aumento della retorica omofobica e transfobica e della violenza in molti luoghi del mondo. Nessun paese dovrebbe usare gli stati di emergenza o altre restrizioni a casa per discriminare le persone Lgbtiq o ripristinare i diritti e le garanzie esistenti che si applicano a loro. Inoltre, i paesi dovrebbero riconoscere che le persone Lgbtiq sono tra le persone particolarmente vulnerabili in questa crisi e adottare misure mirate per garantire che vengano prese in considerazione e che le loro voci siano ascoltate quando affrontano la pandemia”, ha aggiunto. (Beb)